e | Ny1 | ZR-V e CR-V | ecco i tre nuovi sport utility Honda a prova di futuro – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023)“balla da sola”. A Offenbach, in Germania, a due passi da Francoforte dove ha sede il centro europeo di Ricerca e Sviluppo, il costruttore giapponese ha presentat tresuv con tre frontali diversi: altro che “family feeling”. E sull’elettrico, con la e:Ny1 (un nome non meno che cirptico, a differenze della linee che sono invece semplici e piacevoli), sceglie di entrare in un altro segmento compatto: con laE aveva debuttato nell’A (390 centimetri di lunghezza), mentre con l’inedita auto si lancia nel B, peraltro quasi C, perché misura 4,38 metri di lunghezza. Come gli altri due, anche questo modello debutterà nel Vecchio Continente entro la fine dell’anno. Salvo complicazioni, la forbice di prezzo dovrebbe essere compresa fra i 45.000 e i 50.000 euro. Lae:Ny1 è accreditata di ...