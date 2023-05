Empoli | Zanetti | 'Ci siamo complicati la vita da soli | ma è giusto che sia finita così'

Stato di forma Nel posticipo del lunedì, la squadra diha pareggiato in extremis contro la Sampdoria, grazie a una rete di Piccoli al 92'. Forti di ... Continua(39 punti, aritmeticamente ...6 : oggi l'è meno brillante ed organizzato, forse mancano un po' le motivazioni. Però ha il merito di non mollare fino alla fine, e con Piccoli all'ultimo respiro agguanta il pareggio.In pieno recupero l'riprende la Sampdoria e porta via da Marassi il punto necessario (1 - 1) per brindare all'aritmetica salvezza con 3 turni d'anticipo. La squadra difa festa al 93' grazie al gol di ...

Paolo Zanetti ha commentato così la salvezza raggiunta dal suo Empoli: "Ora si sta meglio - ha detto a Dazn -. Abbiamo passato un periodo ...che non va oltre al pari contro l’Empoli di Zanetti e non ottiene la vittoria. A decidere il match del Ferraris che chiude il turno di campionato, sono state le reti di Zanoli e Piccoli nel finale.