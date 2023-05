Empoli in festa con Piccoli | 1 - 1 in casa della Samp ed è salvezza!

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il primo gol dinon si può dimenticare. Per lui e per l'. Perché vale la permanenza in A dei toscani. Laè cuore, orgoglio corsa e bravura. Un gran gol di Zanoli salva l'onore, ...

In pieno recupero l'riprende la Sampdoria e porta via da Marassi il punto necessario (1 - 1) per brindare all'aritmetica salvezza con 3 turni d'anticipo. La squadra di Zanetti faal 93' grazie al gol di ...Il 4 - 2 - 3 - 1 di Zanetti copre meglio gli spazi e inizialmente c'è tanto. Caputo in spaccata da due passi e un destro velenoso di Cambiaghi procurano un lungo brivido a Ravaglia. Poi la ...Il secondo posto della Juventus resisterà sino a lunedì 22, giorno del posticipo con l'e ... Un giorno soltanto per preparare la, domani c'è il derby che vale Istanbul. Ma, forse, molto ...

Festa della Liberazione, le celebrazioni in città: il programma Comune di Empoli

Una prova d’orgoglio non basta alla Sampdoria, che si fa raggiungere da Piccoli nel recupero. L’1-1 regala all’Empoli l’aritmetica salvezza ...Gli azzurri centrano l'agognato obiettivo con 3 turni d'anticipo grazie a un gol in extremis dell'attaccante, entrato da pochi minuti. Gelati i doriani che, dopo il gol di Zanoli nel primo tempo, sper ...