Empoli | è Piccoli l'uomo-salvezza | 'Anno difficile per me | è stato un gol liberatorio'

Commenta per primo Robertoregala all'la salvezza con il suo gol, quello dell'1 - 1 con la Sampdoria. Al termine dell'incontro, l'attaccante ha parlato a Dazn : 'Ho passato un anno tra infortuni e momenti ......dial 92'. Forti di nove punti di vantaggio sul diciottesimo posto, gli azzurri (due vittorie e un pareggio nelle ultime tre uscite) sono certi della permanenza in Serie A. Continua(...Sampdoria1 - 1 LA CRONACA Sampdoria -1 - 1. Al 92' L'conmette a segno la rete che potrebbe decretare la sua salvezza Sampdoria -1 - 0 - Al 34' Zanoli porta in vantaggio i blucerchiati CLASSIFICA RISULTATI

Empoli in festa con Piccoli: 1-1 in casa della Samp ed è salvezza! La Gazzetta dello Sport

In pieno recupero (93') il gol di Piccoli regala all’Empoli il pareggio in casa Samp che garantisce la salvezza matematica con tre giornate d’anticipo. A Marassi finisce 1-1 con ...Termina 1-1 il posticipo di Serie A tra la Sampdoria e l'Empoli, con i toscani che trovano il pareggio nella ripresa solamente in pieno recupero con il gol di Piccoli. Con questo ...