Emis Killa | «Sono stato un teen idol ed è stato orrendo Ho fatto finalmente un disco che mi piace»

... di icone come Graham Nash e Paul Simon, della popstar in cerca di redenzione Kesha e di Lewis Capaldi, die di Gazzelle. Poi ci sono anche gli attesi debutti, quelli della vincitrice ...Chiara Nasti: la vita privata Dopo una relazione con il rapper- conosciuto a un party di amici in comune - e che per il primo appuntamento la portò in un ristorante a piazza Duomo a ...... Baby K, Beatrice Quinta, Berna, Big Mama feat Myss Keta, Biondo, Bismarck, Blanco, Boomdabash, Boro Boro, Carl Brave, Chiello, Cioffi, Clara, Dara, Elettra Lamborghini , Elodie ,, Emma , ...

Emis Killa, dopo tanti anni faccio un album che piace a me Agenzia ANSA

Un album guidato da una prospettiva da regista e senza pensare alle logiche di mercato: Emis Killa racconta 'Effetto Notte'."Questo album è il mio preferito tra quelli che ho fatto. A differenza degli altri lavori, ho dato la precedenza ai dettagli, a cosa che mi soddisfacesse al 100%. (ANSA) ...