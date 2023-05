Emanuele Filiberto | I miei calciatori avvelenati | la denuncia shock

Dopo il triplice fischio però c'è stata una lunga scia di polemiche, alimentata da un comunicato ufficiale e dalla denuncia del presidente del club a Nord di Napoli,. LA VICENDA - ...Le accuse 'Quello che è accaduto ieri è un qualcosa di inaudito e, dal mio punto di vista, è un attacco anche alla mia persona oltre che alla città di Aversa afferma, proprietario della holding che controlla il Real Aversa. Poi l'accusa: 'Hanno avvelenato la mia squadra'. In una nota pubblicata su un sito di tifosi, l'erede Savoia annuncia ...Hanno avvelenato la mia squadra', ha scritto il principe, proprietario del Real Aversa (serie D) dopo la partita contro il Ragusa persa 6 - 0 ieri in Sicilia. Tale risultato ...

Emanuele Filiberto dice che i calciatori del suo Real Aversa sono stati avvelenati: la squadra ha perso 6-0 Virgilio Notizie

Emanuele Filiberto non ci sta. La sonora batosta 6-0 incassata dal suo Real Aversa contro il Ragusa sarebbe dovuta a un'intossicazione alimentare che avrebbe messo ko l'intera squadra. Non una partita ...