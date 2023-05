Emanuele Filiberto denuncia l' affronto ' reale' ' Avvelenata la mia squadra di calcio'

(Di lunedì 15 maggio 2023) L'accusa è pesante, avvelenamento. Il principe, nellapresentata chiede anche di far ripetere la partita. La Real Aversa è ladi proprietà del principe e milita in ...

Emanuele Filiberto di Savoia: «Hanno avvelenato la mia squadra il Real Aversa: tutti i giocatori sono in osped ilmessaggero.it

