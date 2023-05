Elkann fa il colpo | James Anderson entra in Lingotto Il gestore Uk ha finanziato Amazon | Tesla e ByteDance

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 15 maggio 2023) La famiglia Agnelli ha messo a segno un grana far parte della società, interamente posseduta da Exor, un big della finanza. Si tratta di, uno dei primiri di società del calibro di. La holding di John, con asset in gestione pari a oltre 3 miliardi di dollari si espande.- riporta La Stampa - ha attivamente gestito quello che è diventato il più grande fondo di investimento del Regno Unito, facendo registrare un rendimento pari a 1155% nel periodo tra aprile 2000 e marzo 2022. George Osborne, invece, è stato nominato presidente non esecutivo e lavorerà a stretto contatto con l'amministratore delegato Enrico Vellano. ...