Elezioni Turchia | Erdogan sotto il 50% | si va al ballottaggio

Leggi su panorama

(Di lunedì 15 maggio 2023) insi è votato per leparlamentari e presidenziali:è in testa, ma il suo vantaggio si riduce con la conta dei voti ed è orala soglia del 50% necessaria per non andare alha dichiarato che «Anche se i risultati non sono ancora stati pubblicati, siamo chiaramente in testa», ha detto a una marea di sostenitori riuniti nel cuore della notte ad Ankara: «Rispettiamo questee rispetteremo le prossime», ha affermato. «Non sappiamo ancora se lesiano finite con questo primo turno, ma se la gente ci porterà al secondo turno lo rispetteremo», ha assicurato il presidente uscente. Il presidente turco Recep Tayyipha ottenuto il 49,4% nelle ...