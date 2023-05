Elezioni Turchia 2023 | si va verso ballottaggio | Erdogan sotto il 50%

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ankara, 15 mag. (Adnkronos) – Si va alil 28 maggio in, dove il presidente Recep Tayyipnon è riuscito a superare la soglia del 50 per cento dei voti nelle e quindi a vincere al primo turno. Nemmeno lo sfidante Kamal Kilicdaroglu, che guida una coalizione dell’opposizione di sei partiti, è riuscito a rispettare quanto prevedevano i sondaggi e quindi a vincere al primo turno. Con il 90 per cento delle schede scrutinate,ha ottenuto il al 49,49 per cento dei voti mentre Kilicdaroglu al 44,79%.E’ una ”affluenza record” quella che si è registrata allepresidenziali e parlamentari che si sono svolte ieri indove c’è stato un ”trionfo della democrazia”, ha dettoincontrando nella notte i suoi sostenitori di ...

