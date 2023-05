Elezioni Turchia 2023 | si va verso ballottaggio | Erdogan sotto il 50%

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – Si va alil 28 maggio in, dove il presidente Recep Tayyipnon è riuscito a superare la soglia del 50 per cento dei voti nellepresidenziali di ieri e quindi a vincere al primo turno. Nemmeno lo sfidante Kamal Kilicdaroglu, che guida una coalizione dell’opposizione di sei partiti, è riuscito a rispettare quanto prevedevano i sondaggi e quindi a vincere al primo turno. Con il 90 per cento delle schede scrutinate,ha ottenuto il al 49,49 per cento dei voti mentre Kilicdaroglu al 44,79%. E’ una ”affluenza record” quella che si è registrata allepresidenziali e parlamentari che si sono svolte ieri indove c’è stato un ”trionfo della democrazia”, ha dettoincontrando ...

... Sinan Ogan, che a sorpresa ha ottenuto il 5,3%, decideranno chi guiderà lain futuro. Ogan ... Equità e parità I timori che lepossano essere ingiuste e diseguali sono emersi prima ...Si tratta di un esperimento in vista dellegenerali del 2024 Per saperne di più REGNO ... Per saperne di più NOTIZIE DAI BALCANI ANKARA Insi andrà al secondo turno. Erdoan rischia. La ...Intutto si deciderà al ballottaggio del 28 maggio quando per la Presidenza della Repubblica quando il presidente Recep Tayyip Erdoan affronterà alle urne il leader dell'opposizione di centro ...

Le notizie di oggi: elezioni in Turchia, al ballottaggio la sfida fra Erdogan e Kilicdaroglu. In Thailandia netta affermazione dei movimenti di opposizione. Dalla Cina emissioni record di CO2 nel prim ...Dovevano essere le elezioni della svolta, del definitivo addio a Recep Tayyip ... con la vita di tutti“, in riferimento all’esistenza delle persone queer. In Turchia l’omosessualità è legale ma le ...