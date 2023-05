Elezioni Turchia 2023 | si va al ballottaggio | Erdogan sotto il 50%

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il presidente turco: "Affluenza record, trionfo della democrazia" Si va alil 28 maggio in, dove il presidente Recep Tayyipnon è riuscito a superare la soglia del 50 per cento dei voti nellepresidenziali di ieri e quindi a vincere al primo turno. Nemmeno lo sfidante Kamal Kilicdaroglu, che guida una coalizione dell’opposizione di sei partiti, è riuscito a rispettare quanto prevedevano i sondaggi e quindi a vincere al primo turno. Completato lo spoglio,si è fermato al 49,24 per cento di voti mentre Kilicdaroglu ha ottenuto il 45,06 per cento delle preferenze. E’ una ”affluenza record” quella che si è registrata allepresidenziali e parlamentari che si sono svolte ieri indove c’è stato un ”trionfo ...

La, ora nelle rapide dellepresidenziali, fa da garante. Si scoprirà nelle prossime ore se la mediazione di Ankara sarà sufficiente. I colloqui fra russi e ucraini giovedì nella ...leggi anche, Erdogan avanti ma è sotto 50%. Kilicdaroglu contesta L'affluenza Certo è che i turchi sono andati in massa a votare con un'affluenza che ha sfiorato il 90% degli aventi ...'Siamo in testa allepresidenziali', ha detto Erdogan, che però ha ammesso come il conteggio dei voti sia ancora in corso e che 'rispetterà' un eventuale ballottaggio. All'inizio del ...

Si va al ballottaggio il 28 maggio in Turchia, dove il presidente Recep Tayyip Erdogan non è riuscito a superare la soglia del 50 per cento dei voti nelle elezioni presidenziali di ieri e quindi a vin ...