Elezioni Thailandia | opposizione sconfigge i militari

... che ha ottenuto 151 seggi sui 500 in palio alla Camera nellelegislative di ieri. Il secondo partito, con 141 seggi, è il Puea Thai , che aveva vinto ogni elezione dal 2001 a oggi e per due ...TURCHIA Turchia in bilico: alleparlamentari e presidenziali Recep Tayyip Erdogan è in ...Dura sconfitta per i militari in, al potere da quasi un decennio, nelle ...Il Phak Kao Klai è stato a sorpresa il partito più votato: promette riforme del ruolo dell'esercito ed è critico verso la ...

Elezioni in Thailandia, vincono le opposizioni: Move Forward primo partito RaiNews

I thailandesi hanno inflitto una dura sconfitta ai militari, al potere da quasi un decennio, nelle elezioni parlamentari di ieri che hanno visto i due partiti di opposizione pro-democrazia uscire ...L’opposizione vince le elezioni in Thailandia, aprendo la strada alla fine del dominio militare. Phak Kao Klai è il partito più votato.