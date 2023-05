Elezioni in Thailandia | clamorosa vittoria dell’opposizione | sconfitto il regime di Prayuth Chan-ocha

(Di lunedì 15 maggio 2023) La popolazione thailandese ha detto un chiaro ‘basta’ aldinato dal golpe del 2014. A conteggio dei voti concluso, la Commissione elettorale ha certificato stamattina ladel partito di opposizione Move Forward (nella foto il leader Pita Limjaroenrat), che ha ottenuto 151 seggi sui 500 in palio alla Camera nellelegislative di ieri. Il secondo partito, con 141 seggi, è il Puea Thai, che aveva vinto ogni elezione dal 2001 a oggi e per due volte era stato spodestato da un colpo di stato. Per i partiti della coalizione di governo uscente è stata una disfatta: il Bhumjaithai ha conquistato 71 seggi, il Palang Pracharat 40, e il nuovo movimento del premier uscentesolo 36. Per formare un governo, ...

