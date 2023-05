Elezioni comunali | risultati in diretta Urne chiuse | via allo spoglio Da Latina ad Ancona | le principali sfide

(Di lunedì 15 maggio 2023) 2023 - 05 - 15 15:13:52 Dati parziali: affluenza sotto il 60%, in calo Affluenza sotto il 60%, in calo rispetto alla scorsa tornata, quando sono arrivati i dati relativi a 1.330 seggi su 5.426. L'...

...per la 'prima volta' da candidata per il consiglio comunale hanno giocato un brutto scherzo a una candidata di una lista a sostegno del centrosinistra e di Ida Simonella alledi ...L'affulenza parziale è del 59,53%, contro il 62,04% delle scorse. 2023 - 05 - 15 15:03:27 Urne chiuse, via allo spoglio Urne chiuse alle consultazioni elettorali amministrative per ...La tornata delledi primavera è lontana dal concludersi. Il 21 maggio andranno al voto i cittadini di Trentino - Alto Adige e Valle d'Aosta, il 28 e 29 maggio quelli di Sardegna e Sicilia. Ma la ...

Elezioni comunali 2023, i risultati in diretta | Seggi chiusi, al via lo spoglio: 595 comuni al voto Corriere della Sera

L'affluenza alle elezioni comunali, con le urne chiuse alle 15 e ad oltre la metà del rilevamento dei seggi giunto al Viminale, si attesta al 59%, allo stato in calo di tre punti rispetto al 62% delle ...Chiusi i seggi per l' elezione dei sindaci in 595 Comuni nelle Regioni a statuto ordinario. Ora si procederà alla spoglio. I capoluoghi al voto erano 13: Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Ma ...