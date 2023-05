Elezioni comunali | risultati in diretta Urne chiuse | via allo spoglio Affluenza sotto il 60% in calo Da Latina ad Ancona | le principali

(Di lunedì 15 maggio 2023) 2023 - 05 - 15 15:36:29: il dato più alto in Campania (65,13%) Si registra in Campania il dato più alto dell'. Su 711 sezioni su 836, a chiusura operazioni ha votato infatti nei ...

Si tratta del "solito segnale che purtroppo notiamo da anni a questa parte anche alle, che sono quelle che si guardano con più attenzione e che più interessano i cittadini". Ore 15:...Quando sono stati caricati, sul sito del Ministero dell'Interno dedicato alle, poco più di metà dei dati sull'affluenza nelle 5.426 sezioni aperte in 15 regioni, migliora il dato complessivo dell'affluenza. La percentuale parziale registrata finora, infatti, è ...Provincia. In calo quasi ovunque, ancora una volta, l'affluenza nel savonese. Con una sola eccezione (Ceriale), qualche Comune che "resiste" e altri in cui la disaffezione degli elettori aumenta in ...

Elezioni comunali 2023, i risultati in diretta | Seggi chiusi, al via lo spoglio: 595 comuni al voto Corriere della Sera

E' molto bassa, intorno al 57% dei votanti, l'affluenza ai seggi per le elezioni comunali in Veneto, rispetto a un dato nazionale del 59%, secondo le rilevazioni del Ministero dell'Interno. (ANSA) ...In provincia ha votato il 55,3% degli aventi diritto rispetto al 59,8% della volta scorsa Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo conse ...