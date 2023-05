Elezioni comunali Pomezia | chi sono i consiglieri più votati

(Di lunedì 15 maggio 2023), segui la diretta del turno delle Amministrative locali. Oltre alla sfida tra i cinque candidati a Sindaco, nel capoluogo pontino c’è attesa per capire come sarà la composizione del nuovo Consiglio Comunale sia per ciò che riguarda la maggioranza che l’opposizione. Ad incidere saranno sia i voti ottenuti dai singoli aspirantiche chiaramente lo schieramento vincitore. Vediamo allora come saranno ripartiti i seggi tra i partiti e le liste in corsa a queste2023, chii candidatiBen 260 gli aspirantia queste Amministrative. Davvero tanti i nomi noti, con l’aggiunta inoltre ...

In quasi 30 anni il calo dei votanti è stato del 25% , un elettore su 4 non è più andato a votare: basti pensare che alledel giugno 1993 aveva votato il 79% degli aventi diritto ...Il Comune di Castelmagno, in provincia di Cuneo, ha un nuovo sindaco: si tratta del rappresentante della lista 'Per il futuro di Castelmagno' Alberto Bianco con una percentuale di voti ottenuti pari ..., primi risultati Ad Ancona , una delle sfide più attese (unico capoluogo di regione al voto), il Centrodestra è nettamente avanti poco sotto il 50% con Daniele Silvetti. A Brindisi è ...

Valentina Doglio è stata riconfermata sindaco di Rialto. Le elezioni comunali hanno nuovamente premiato la prima cittadina che proseguirà la guida del Comune per i prossimi cinque anni con il secondo ...