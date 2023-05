Elezioni Comunali | cala ancora l’affluenza alle urne | malissimo al Nord | leggermente meglio al Sud e al Centro

(Di lunedì 15 maggio 2023)in caloin Italia. Dopo la percentuale più bassa della storia repubblicana registratascorsepolitiche (quando ha votato solo il 63,9% degli aventi diritto), anche leperdono terreno, seppur in manierapiù contenuta. Al termine dei due giorni di voto, domenica 14 e lunedì 15, il totale degli elettori che si è recato ai seggi è stato il 59% degli aventi diritto, 2 punti percentuali in meno rispetto al 61,22% delle passate amministrative. In questa tornata elettorale si è votato in 595 comuni, di cui 13 capoluoghi. Gli eventuali ballottaggi sono in programma il 28 e 29 maggio. Il 21 maggio, invece, si voterà in Trentino Alto Adige e Vd’Aosta, e la settimana successiva – ...

, primi risultati Ad Ancona , una delle sfide più attese (unico capoluogo di regione al voto), il Centrodestra è nettamente avanti poco sotto il 50% con Daniele Silvetti. A Brindisi è ...Ogni singolo voto conta: non è solo un modo di dire ma è la prova lampante e il caso avvenuto in Toscana per le. Nel comune di Capraia Isola ( Livorno ), 268 votanti, affluenza del 73,76% (superiore di un punto alla precedente tornata amministrativa) la sindaca uscente Marida Bessi , ...2023 - 05 - 15 18:07:18 Latina, avanti il centrodestra Secondo i dati del Viminale, quando sono state scrutinate sette sezioni su 116, allea Latina, Matilde Eleonora Celentano, ...

Elezioni comunali 2023: i risultati in diretta. A Brescia avanti il centrosinistra, ad Ancona il centrodestra la Repubblica

Valentina Doglio è stata riconfermata sindaco di Rialto. Le elezioni comunali hanno nuovamente premiato la prima cittadina che proseguirà la guida del Comune per i prossimi cinque anni con il secondo ...