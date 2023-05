Elezioni comunali | Brescia e Teramo restano al centrosinistra Il centrodestra vince a Imperia | Latina | Sondrio e Treviso

(Di lunedì 15 maggio 2023) La tornata delledi primavera è lontana dal concludersi. Il 21 maggio andranno al voto i cittadini di Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, il 28 e 29 maggio quelli di Sardegna e Sicilia. Ma la chiamata alle urne di ieri e oggi, 14 e 15 maggio, è quella che coinvolge più elettori: 4,5 milioni circa, per il rinnovo del consiglio di 595 Comuni. Sono 13 i capoluoghi al voto: Ancona, l’unico di Regione,, Brindisi,, Massa, Pisa, Siena,, Terni,e Vicenza. Il dato definitivo dell’affluenza è pari al 59,03%, in calo di un -2,19% rispetto alla consultazione di cinque anni fa, nella quale, tra l’altro, le urne sono state aperte solo di domenica. Il recap dei capoluoghi al voto alle ore 22: dove ...

nel Lazio: Vittorio Sgarbi è stato eletto sindaco di Arpino, battendo due candidati locali e succedendo al sindaco uscente Renato Rea. 'Mi aspettavo questa vittoria - ha commentato ...Il risultato che si profila per lenella città del Palio sarebbe un ballottaggio tra Nicoletta Fabio, sostenuta dai partiti di centrodestra, e Anna Ferretti, che ha corso con il Pd ...Gianguido D'Alberto, candidato del centrosinistra e del M5s, è stato confermato sindaco di Teramo al primo turno. Mentre è ancora in corso lo spoglio per le- in cui si sono sfidati per la carica di sindaco tre candidati - sembra certo che non ci sarà bisogno di ricorrere al ballottaggio il 28 e 29 maggio. ( TUTTO QUELLO CHE C'È DA ...

Ballabio (Balàbi) - Concluso il minitest elettorale delle comunali lecchesi, che ha chiamato alle urne gli elettori di 5 comuni e a cui hanno risposto in pochi. Poche anche le sorprese, la maggiore a ...Ma mi sembra che questo voto ricalchi le proporzioni delle Politiche, senza grandi stravolgimenti: FdI cresce molto rispetto alle scorse Comunali e tiene rispetto alle elezioni politiche. È un dato ...