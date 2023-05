Elezioni comunali | affluenza a picco | domenica in calo del 14% rispetto alla precedente tornata

(Di lunedì 15 maggio 2023) Un tempo la scelta del sindaco era molto sentita e partecipata. Invece oggi anche lefanno i conti con una forte disaffezione da parte dell’elettorato. Nella giornata diha votato il 46,5% degli aventi diritto: 14 punti percentuali in menoalle precedenti omologhe in cui dalle 7 alle 23 aveva votato il 60,2% degli elettori. In quasi 30 anni ildei votanti è stato del 25%, un elettore su 4 non è più andato a votare. Basti pensare che alledel giugno 1993 aveva votato il 79% degli aventi diritto mentre alle amministrative del giugno dello scorso anno ha votato il 54,72%, in pratica solo un elettore su due ha scelto il sindaco. I seggi sono aperti fino alle 15 di lunedì e subito dopo inizierà lo spoglio delle ...

Due giorni di voto per 595 comuni italiani nelle regioni a statuto ordinario. In tutto 13 capoluoghi di provincia (si parte da 8 - 5 per il centrodestra). Seggi aperti fino alle ore 15 di lunedì 15 ...BOLOGNA - Non decolla nel primo giorno di urne aperte l'affluenza alla piccola tornata elettorale di queste amministrative. Ieri sera alle 23 l'affluenza alle, che in Emilia Romagna coinvolgono solo 21 Comuni (per circa 110mila aventi diritto) e che costituiscono anche il primo test elettorale per la segretaria Pd Elly Schlein, era ferma al 45,52 %,...In pratica in quasi 30 anni 1 elettore su 4 non è più andato a votare, facendo registrare un calo dei votanti del 25%: nel 1993 alledi giugno aveva votato il 79% degli aventi ...

Elezioni comunali diretta, affluenza alle 23 in calo: è al 46%, giù di circa 14 punti rispetto alla tornata pr ilmessaggero.it

Roma, 15 maggio 2023 - Amministrative 2023: si vota anche oggi fino alle 15. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni punta ad Ancona, la segretaria dem Elly Schlein scommette sulla riconquista ...FOGGIA - Sino alle 23 di ieri sera in Puglia, per le elezioni di 51 sindaci e il rinnovo dei consigli comunali, ha votato un cittadino su ...