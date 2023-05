Elezioni Comunali 2023 nel Lazio | eletto il primo Sindaco | ecco dove

(Di lunedì 15 maggio 2023) E’ statoildi queste Amministrativenel. Si tratta delCittadino di Roccagiovine (Roma) un piccolo paesino di 259 abitanti: riconfermato iluscente Marco Bernardi. Per lui il 90,23% dei voti, quasi un plebiscito. Si ferma all’8,62% lo sfidante Antonello Rocco De Pierro mentre gli altri due candidati (Cinzia D’Ulizia e Ilenia Giuditta) non raggiungono l’1%; addirittura a 0 voti Luca Cesari e Amedeo Mantozzi. Il dato finale sull’affluenza è del 73,42% con 174ri al voto su 237.Amministrative, tutti i Comuni al voto nelVediamo ora l’elenco completo di tutti gli Enti locali al voto nelcon le tabelle preparate ...

SEGUI LA DIRETTA Ore 16.03 - Ancona, affluenza al 54,95% Ad Ancona l'affluenza per leha superato di un soffio quella della precedente tornata elettorale: 54,95% contro il 54,60%. ...Chiusi i seggi alle ore 15 i seggi per l' elezione dei sindaci in 595 regioni a statuto ordinario. Subito dopo è iniziato lo spoglio delle schede. L'affluenza alle, con le urne chiuse alle 15 e ad oltre la metà del rilevamento dei seggi giunto al Viminale, si attesta al 59% , allo stato i n calo di tre punti rispetto al 62% delle precedenti ...2023 - 05 - 15 15:58:44 Latina, affluenza in calo di 3 punti al 58% L'affluenza ai seggi per ledi Latina, unico capoluogo laziale al voto in questa tornata elettorale, raggiunge il ...

Elezioni comunali 2023, i risultati in diretta | Seggi chiusi, al via lo spoglio: l'affluenza in calo, al... Corriere della Sera

Modena, 15 maggio 2023 – Poco più di un’ora dalla chiusura delle urne per decretare il vincitore di Camposanto: Monja Zaniboni si riconferma sindaco battendo lo sfidante Daniele Manfredini. Sorpresa a ...Come da programma, alle 15 è iniziato lo spoglio delle schede elettorali. Ad Ancona l’affluenza per le elezioni comunali ha superato di un soffio quella della precedente tornata elettorale: 54,95% ...