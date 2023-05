Elezioni amministrative 2023 | urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) –ri7 nei 595 Comuni italiani che da ieri sono chiamatiper eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Sono oltre quattro milioni e mezzo, 4.587.877, di cui 402.967 all’estero, distribuiti su 5.426 sezioni, gli aventi diritto al voto. I seggi rimarranno aperti15 e subito dopo inizierà lo scrutinio. Ieri affluenza in calo.12 a votare è stato il 14,21% degli aventi diritto, rispettoprecedentiin cui a votare era stato il 19,33%. Il voto interesserà 595 comuni per un numero di elettori pari a 4.587.877 (di cui 402.967 all’estero) distribuiti su 5.426 sezioni. In particolare, andranno al voto 13 comuni capoluogo, di cui un capoluogo di ...

SAN DONÀ - Primo giorno di ieri a . Le operazioni si sono svolte regolarmente alle urne (affluenza al 43.60 % alle 23, contro un dato medio del 44.47 nei 4 Comuni del Veneziano al voto) anche se non è .... Affluenza ancora in calo in questa tornata di: anche la scelta del sindaco, un tempo molto sentita e partecipata, oggi fa i conti con una forte disaffezione da parte dell'elettorato. Ieri alle 19, a livello nazionale, ...Alle 12 a votare è stato il 14,21% degli aventi diritto, rispetto alle precedentiin cui a votare era stato il 19,33%. Il voto interesserà 595 comuni per un numero di elettori pari a 4.587.

Dei circa 60 mila vicentini (59.846 per la precisione) vicentini aventi diritto poco meno di 34 mila si sono recati ai seggi allestiti in 10 Comuni - tra ...Alle 23 raggiunto il numero di votanti necessario visto la presenza del candidato unico. A Pieve di Teco eletto primo cittadino Enrico Pila, a Triora conferma per Massimo Di Fazio ...