Elezioni amministrative 2023 | urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ieri affluenza in calo nei 595 Comuni italiani che da ieri sono chiamati per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Sono oltre quattro milioni e mezzo, 4.587.877, di cui 402.967 all'estero, distribuiti su 5.426 sezioni, gli aventi diritto al voto. I seggi rimarranno aperti fino alle 15 e subito dopo inizierà lo scrutinio. Ieri affluenza in calo. Alle 12 a votare è stato il 14,21% degli aventi diritto, rispetto alle precedenti elezioni in cui a votare era stato il 19,33%. Il voto interesserà 595 comuni per un numero di elettori pari a 4.587.877 (di cui 402.967 all'estero) distribuiti su 5.426 sezioni. In particolare, andranno al voto 13 comuni capoluogo.

Elezioni comunali diretta, affluenza alle 23 in calo: è al 46%, giù di circa 14 punti rispetto alla tornata precedente.

