Elezioni amministrative 2023 | riaprono i seggi | per votare c’è tempo fino alle 15

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma – Siper l’ultima delle due giornate di questa tornata elettorale. Preoccupa l’astinenza. Ieri,23, orario della chiusura delle urne, a livello nazionale, il dato sull’affluenza era del 46%. Cinque anni fa era del 60% circa. Il dato, dunque, è di 14 punti in meno anche se nel 2018 si decise diin un solo giorno. Sul litorale laziale sono cinque, in tutto, le città chiamate a rinnovare il Sindaco e il Consiglio comunale. Tre Comuni della Provincia di Roma e due della Provincia di Latina, per un totale di oltre 300mila cittadini, tra oggi e domani, sono chiamatiurne per eleggere la nuova guida cittadina. Si tratta dei comuni di Santa Marinella, Fiumicino, Pomezia, Latina e Terracina. A Santa Marinella, a contendersi lo scranno più alto, quattro candidati: per la ...