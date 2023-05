Elezioni amministrative 2023 | i dati sull’affluenza di oggi | spoglio in corso

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sebbene si sia registrato un calo dell’affluenza, lein Campania non sono andate poi così male. Nella Regione meridionale si è recato alle urne il 64,45% dei votanti contro il 65,07% delle scorse. In provincia di Napoli, hanno votato alle 15 il 62,92% degli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Spoglio in corso nei 595 comuni italiani chiamati al voto domenica 14 e lunedì 15 maggio per il rinnovo dei consigli comunali in questa tornata diche ha coinvolto 4.587.877 elettori, di cui 402.967 all'estero, distribuiti su 5.426 sezioni. Si è votato in 13 comuni capoluogo, di cui un capoluogo di regione ( Ancona ) e 12 ...Nelle precedentidel giugno 2018, quando si votò in un solo giorno, la percentuale dei votanti si attestò al 55,51 per cento per un totale di 33.043 elettori. 2023 - 05 - 15 ...In calo Pisa , che chiude le urne con una affluenza del 56,47 (era 58,58 nell'ultime. Flessione anche a Massa , che passa dal 62,45% al 60,29% del 2023. Arezzo segna un meno 5%, ...

Quando sono arrivati i dati da tutte le sezioni della Toscana (413 su 413), l'affluenza definitiva per le elezioni amministrative nei 22 comuni dove si vota, risulta del 58,14% secondo il dato diffuso ...Al voto in 595 comuni, occhi puntati in particolare sulle città capoluogo. Si tratta della prima votazione dall'insediamento del governo Meloni e dalla "rinascita" del Pd guidato da Elly Schlein ...