Elezioni ad Ancona | candidata consigliera del centrosinistra pubblica un video di un’elettrice mentre vota | gli avversari inviano un esposto

(Di lunedì 15 maggio 2023) Hato una storia sulla sua pagina Instagram e sul profilo Facebookuna elettrice traccia la croce sul simbolo della, della lista e trascrive il nome tra le preferenze. La passione per la politica e l’emozione per la ‘prima volta’ daper il consiglio comunale hanno giocato un brutto scherzo a unadi una lista a sostegno dele di Ida Simonella allecomunali di. Passione che può portare a commettere degli illeciti e a rischiare una condanna penale e amministrativa. Il fatto risale a domenica 14 maggio, durante la prima giornata di voto per eleggere il nuovo sindaco dell’unico capoluogo di regione al voto in questa tornata elettorale. Una sfida mai così sentita in una città che per ...

...precedentie che rischia di non superare il 50%. Nelle regioni a statuto speciale si va al voto il 21 maggio mentre gli eventuali ballottaggi sono fissati per il 28 e 29 maggio. Ad...... dove si potrà votare anche oggi dalle 7 fino alle 15 in questa tornata diamministrative ... In particolare, si vota in 13 comuni capoluogo , di cui un capoluogo di regione () e 12 ...... i dati sulle: in primavera sono 790 i comuni chiamati al voto, di cui 595 nella tornata ... Sondrio, Treviso, Brescia, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena,, Terni, Teramo, Latina e ...

In particolare, si vota in 13 comuni capoluogo, di cui un capoluogo di regione (Ancona) e 12 capoluoghi di provincia (Brescia ... 59,89% nelle precedenti consultazioni. "Queste elezioni amministrative ...Segui in diretta live i risultati delle elezioni amministrative Ancona 2023: lo spoglio dei voti dei candidati sindaco e delle liste in tempo reale a partire dalle ore 15:00.