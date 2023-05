Elezioni a Serina | vince Villarboito

La ricandidatura di Enzo Poli con la lista "Impegno Civico" (che vinse ledel 2018 con il ... Foresto Sparso, Mapello, Oltre il Colle, Paladina, Pianico, Piazzolo,e Villa d'Ogna, per ...La ricandidatura di Enzo Poli con la lista "Impegno Civico" (che vinse ledel 2018 con il ... Foresto Sparso, Mapello, Oltre il Colle, Paladina, Pianico, Piazzolo,e Villa d'Ogna, per ...

Elezioni comunali 2023 a Bergamo, risultati e commenti dei vincitori. Conferme in massa di sindaci e vicesindaci (con un'eccezione) Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Alle 15 urne chiuse e al via lo spoglio: ecco chi ha vinto. Il turno di ballottaggio è previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...