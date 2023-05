Elezioni 2023 | oggi seggi aperti fino alle 15 | ma crolla l’affluenza nel Napoletano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Riaprono7 le urne in tutti i comuni della Campania chiamati al voto maè in forte calo. Nei 18 Comuni della provincia di Napoli interessati, ieri ha votato il 48,55% degli aventi diritto, contro il precedente 60,67: circa 12 punti percentuali in meno rispettopassate15: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

L'esito dellepotrebbe alterare gli equilibri nella maggioranza di governo e le alleanze ...Laurence Boone ha dichiarato a EURACTIV che gli Stati membri hanno tempo fino alla fine delper ...Nessun Iframes VCO - 15 - 05 -- - Come tendenza nazionale, anche nel VCO nei sei comuni al voto per il rinnovo di consiglio comunale ed elezione del sindaco, l'affluenza alle urne è in calo rispetto alla precedente tornata. ...Chiusi i seggi delleUniversitarie. Gli studenti dell'Università di Genova si sono espressi e hanno deciso chi li rappresenterà negli organi di governo dell'Ateneo per i prossimi due anni accademici. ...

Elezioni comunali 2023, nel Torinese l'affluenza crolla del 12% TorinoToday

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 MAG - Affluenza in calo in Molise per le elezioni Amministrative. Nella prima giornata di voto, ieri domenica 14 maggio, alle urne si è recato il 47,71 per cento degli aventi ...