Elezioni 2023 | il dato definitivo sull’affluenza nei Comuni del litorale laziale

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma – Urne chiuse. Mentre lo spoglio dei voti è iniziati, dal Viminale arrivano i dati definitivi. Con unsia nazionale che regionale del 59,09, nei cinquedel Lazio che sono andati al voto per rinnovare l’Amministrazione Comunale, Santa Marinella, Fiumicino, Pomezia, Latina e Terracina ilè calato: rispetto al 62,84% di cinque anni fa, alle amministrativel’affluenza è scesa al 59,92%. A Santa Marinella la percentuale dei cittadini che si sono recati alle urne è pari al 58,08. Fiumicino rimane più o meno sullo stesso trend con il 53,37. Anche Pomezia ha superato di poco il 50%, registrando il 50,88%. A Latina l’affluenza è stata del 58,08 In aggiornamento… ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

- 05 - 15 15:30:24 Tutti i candidati nei Comuni al voto Sono 84 i Comuni della Campania chiamati al voto per ledei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Chiuse le urne, comincia ......di Ankara Ysk ha annunciato ufficialmente che il 28 maggio si terrà il ballottaggio delle... 15 maggioNon abbandonare l'impero ma rivederne l'irradiamento": l'analisi del direttore della rivista Domino , Dario Fabbri , sullein Turchia nella sua rubrica settimanale La nota di Dario Fabbri ...

Risultati elezioni comunali 2023, seggi chiusi alle 15. DIRETTA Sky Tg24

Per conoscere il nome di chi amministrerà il Comune per i prossimi cinque anni bisogna attendere i risultati delle elezioni comunali 2023, che noi seguiamo in diretta aggiornando questo articolo. La ...Si sono conclude alle ore 15 di oggi, lunedì 15 maggio, le operazioni di voto per le elezioni comunali. Alla chiusura delle urne è stata registrata un'affluenza del 56,43%, un dato definitivo dunque ...