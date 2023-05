Elezioni 2023 | Fiumicino svolta a destra | Mario Baccini è il nuovo Sindaco

(Di lunedì 15 maggio 2023)– Ormai non ci sono dubbi…è ildi. Esplode la festa al comitato elettorale del centro: applausi, grida di gioia ed inni in onore di. La felicità dei suoi sostenitori è alle stelle. II tutto sulle note di “We are the Champions dei Queen”. l Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto aper seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di, clicca su questo link

Cantavano Bella Ciao , questa sera, i sostenitori di Matteo Chiantore davanti alla sede del Pd. E, in effetti, per il centrosinistra , è stata proprio una liberazione. Non solo per i cinque anni ...I cittadini bresciani hanno così dimostrato di non voler cambiare idea, anzi partito, dandole un mandato di vera e propria fiducia in questa tornata dicomunali . Affianco a Emilio del Bono ...... dove la sfida si è conclusa al primo turno, dove bisognerà attendere il ballottaggio Vittoria al primo turno del centrodestra a Imperia e Treviso Claudio Scajola, che alle scorseera stato ...

Segui in diretta live i risultati delle elezioni amministrative Terni 2023: in corso lo spoglio dei voti dei candidati sindaco e delle liste, si va verso un ballottaggio tra Maselli e Bandecchi.Antonio Cerasani, 28 anni, vince ed è il nuovo sindaco di San Benedetto dei Marsi (Aq), con 1. 582 preferenze, cioè il 64,36% dei voti. Succede a Quirino D’Orazio, sindaco per due mandati consecutivi.