Elena Di Cioccio | la delusione del padre | «Col libro voleva diventare famosa ma ha detto cose non vere»

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 maggio 2023) «Hache non sanno né in cielo né in terra, ha sbagliato. Se continuerà a raccontare faccia lei, ma deve capire che deve rendere conto alle persone, non a me». Durante la presentazione dell’ultimo album della Pfm, il live The event – live in Lugano, è Franz Dia rispondere alle domande dei giornalisti sulle rivelazioni contenute nelCattivo sangue della sua secondogenita,Di. L’autobiografia, l’intervista al Corriere della Sera, l’intervento a Le Iene: l’attrice e conduttrice aveva annunciato di essere sieropositiva, di esser stata dipendente dalla cocaina, del suicidio della madre e della morte del fratello. Ma non solo. In un passaggio, aveva parlato anche del rapporto con il, batterista e fondatore della Premiata Forneria ...