Eintracht Francoforte | UFFICIALE | colpo in attacco | preso Marmoush

Kamada ha deciso di non rinnovare con l'e ha dato priorità al Milan : la sensazione è che il club rossonero debba terminare le proprie valutazioni tecnico, tattiche e ...Il Milan piomba su Kamada - Daichi Kamada, talentuoso centrocampista giapponese dell', vorrebbe giocare la Champions League il prossimo anno cosa che, per lui, rappresenterebbe il primario obiettivo. Il giocatore si libererà a zero dal club tedesco e vorrebbe ...Calciomercato Napoli - Kamada è uno dei profili seguiti per il centrocampo: il giapponese dell', che è stato avversario degli azzurri in Champions League. E sono anche altri i centrocampisti seguiti dal club azzurro per la sostituzione di Demme che andrà via fine stagione. ...

UFFICIALE: Eintracht Francoforte, c'è l'attaccante per la prossima stagione. Preso Marmoush TUTTO mercato WEB

Kamada ha deciso di non rinnovare con l’Eintracht Francoforte e ha dato priorità al Milan: la sensazione è che il club rossonero debba terminare le proprie valutazioni tecnico, tattiche e progettuali ...Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, il Napoli ha messo da tempo gli occhi su Daichi Kamada, centrocampista classe 1996 che è in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte e che ...