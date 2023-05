“Eh | troppo facile così” Mattia vince Amici 22 ed è subito polemica | il pubblico lo ha scoperto

(Di lunedì 15 maggio 2023) Lo scorso annoZenzola era stato costretto ad abbandonare21 a causa di un infortunio, ieri sera il 19enne ballerino ha vinto22 e ha sollevato la coppa che lo ha incoronato come vincitore assoluto della nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Il ballerino barese ha trionfato al termine della lunga maratona della finale andata in onda domenica 14 maggio.Zenzola ha vinto22 battendo in finale la cantante e figlia di Mango Angelina, che si p portata a casa il premio della critica che vale 50mila euro. La finale ha visto sfidarsi Angelina per la categoria canto eZenzola per la categoria del ballo. Isobel e wax, gli altri due finalisti, si sono classificati terzi. Oltre alla vittoria di22, c’erano in ...

In generale, questo non è un periodoper voi, ma ricordate che ogni difficoltà può essere ... Potresti anche avere qualche difficoltà nelle relazioni interpersonali, ma non preoccuparti: ...... quell'altro non si trova comodo nel nuovo incarico assegnato, quell'altro stavabene (e ... Ma non è, tanto più se poi si manifestano anomalie tutte particolari, come i Tre Casali ( ......mia o Rischiatutto riducendo il numero di puntate di Che tempo che fa da sempre considerato... Ora non sarà cosìrimpiazzarlo e raggiungere in breve tempo gli stessi risultati di ascolti. ...

ATP Roma 2023: esordio facile per Lorenzo Sonego, Chardy ostacolo troppo facile nel pomeriggio del Foro Italico OA Sport

Verdesi (13’st Sciannella) All. Ferretti (Di Fabio squalificato). Più che una partita è stato un monologo: la Recanatese ha maramaldeggiato su un Castelnuovo oggettivamente troppo giovane, con 9 under ...Chiara, voglio conoscerti meglio quindi partiamo dall’inizio: che bambina sei stata Sono figlia di un’impiegata delle poste tutta calcoli e controllo, di un impresario edile, falegname e artista e so ...