Effetto-Schelin chi? Tiene solo Siena | incubo-Toscana per il Pd Ecco tutti i risultati

(Di lunedì 15 maggio 2023) L'unica situazione incerta dei comuni capoluogo riguarda Pisa, dove Michele Conti potrebbe farcela al primo turno. Per il resto il centrodestra è già sicuro delle vittorie a Imperia (con la conferma dell'inossidabile Claudio Scajola), Treviso, Sondrio e Latina, con quest'ultima che è stato strappata alla sinistra. Un successo importante nona livello politico, dato che Matilde Celentano è stata eletta in qualità di primo sindaco donna del capoluogo del Lazio. Nella “rossa”il centrodestra resta in attesa del risultato di Pisa, consapevole che anche in caso di ballottaggio sarebbe nettamente favorito. Ballottaggio che è realtà a Massa, dove Francesco Persiani può spuntarla sul candidato di centrosinistra, e a, che invece i dem hanno buone possibilità di riprendersi con Anna Ferretti. Insomma, l'annunciato ...