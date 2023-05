‘Effetto Notte’ di Emis Killa | «Il mio meglio»

Leggi su funweek

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sarà fuori venerdì 19 maggio Effetto Notte, il primo album disotto Epic Records/Sony Music. Già questo, per il rapper, sembra essere un turning point importantissimo («È il primo vero album con la Sony, finalmente ce l’abbiamo fatta. – dice infatti – Non perché sono lento a fare musica, ma c’è stato anche il Covid che ha veramente rotto i coglioni»). Di fatto, queste quattordici tracce sono state estremamente pensate e lavorate. «È il mio album preferito tra quelli che ho fatto. – dice– A differenza degli altri lavori ho dato la precedenza ai dettagli e a qualcosa che mi soddisfacesse al 100%. Ho ragionato in termini artistici e non di dinamiche discografiche. Non che non fosse stato fatto precedentemente, ma non sono Vasco Rossi che faccio un album e tre San Siro. Sono in un limbo in cui devo ...