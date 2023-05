Economia italiana | buone notizie da Ue ma pesa l’incognita Moody’s

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – Si è aperta una settimana importante per l’. Dalle previsioni della Ue arriva una buona notizia per la crescita, rivista al rialzo e migliore rispetto alle altre maggiori economie europee, ma è attesa per venerdì la decisione disul rating, un passaggio chiave per orientare la percezione dei mercati rispetto alla capacità di gestire il debito pubblico e, quindi, far pendere l’ago della bilancia verso la fiducia o le mire speculative. I numeri, i fondamentali dell’, dicono che le cose stanno andando meglio del previsto e del prevedibile. La Commissione Ue vede la nostracrescere quest’anno dell’1,2%, con un miglioramento di 0,4 punti sul +0,8% stimato in inverno e di +1,1% nel 2024 (+0,1 punti sulla precedente valutazione). E anche sul fronte ...

Il lavoro sinergico tra gli attori coinvolti permetterà di identificare lo spazio del futuro promuovendo una tecnologia tuttaal servizio dello sviluppo dell'spaziale del nostro ...Sotto la sua guida l'affiliataha ottenuto risultati di crescita solidi, attraverso investimenti in tutto il Paese, anno dopo anno, in agricoltura, industria e servizi, stimolando lo ...L'crescerà dell'1,2 per cento nel 2023, per poi scendere all'1,1 per cento l'anno prossimo. Secondo le previsioni della Commissione Ue, inoltre, nel 2022 il deficit è sceso all'8 ...

Economia italiana, la digital transition spinge gli investimenti CorCom

Per il 2023 i vertici dell'azienda prevedono una generazione di cassa e una marginalità in miglioramento rispetto al 2022 ...Gentiloni: «Per l'anno in corso noi proiettiamo per l'Italia la crescita più alta fra le maggiori economie europee, credo che questo non avvenisse da molto tempo». «Il problema dell'Italia è come ...