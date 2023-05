“Ecco quanto ha guadagnato ognuno di loro” Amici 22 | si scopre soltanto adesso | cifre da capogiro per i finalisti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 maggio 2023)hannodi22? Reggetevi forte perché nessuno si sarebbe mai aspettato questeassurde e alte. Come sapete ieri sera c’è stata la finale di22 e come ogni anno sono stati assegnati per tutte le varie categorie della scuola di Maria De Filippi. Come sempre non ha vintoil migliore dei migliori, ma anche tutti gli altri per certi versi. Ci sono poi stati dei premi specifici degli sponsor e dei vari giornalisti in collegamento. Ma andiamo con ordine e andiamo a vederehannodi22. >> “Signori,il vincitore”.22, non c’è segreto: perché è uscito proprio quel nome a ...