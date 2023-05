Ecco “Flatburn” | un dispositivo a energia solare che rileva qualità dell’aria | impatto acustico e umidità

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 maggio 2023) Bergamo. Viaggia sull’asse Bergamo-Boston il progetto di “”, uno specialedi monitoraggio ambientale da installare su veicoli stradali come autobus e automobili. Allo sviluppo di questa apparecchiatura innovativa ha partecipato la bergamasca FAE Technology S.p.A., PMI Innovativa che opera nel design, prototipazione, progettazione e produzione di soluzioni per l’elettronica integrata, che per l’occasione ha lavorato in sinergia con il Senseable City Lab del MIT (Massachusetts Institute of Technology).è un sistema auto-alimentato da, con parti meccaniche realizzabili con stampanti 3D e dotato di sensori cheparametri come la, l’efficienza energetica, l’...