(Di lunedì 15 maggio 2023) Èilclip diil nuovo singolo diper Elektra Records/Warner Music Italy, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il, disponibile sul canale YouTube degli artisti, prodotto da Borotalco.tv e diretto da Leandro Manuel Emede, ha come protagonistiimmersi in un'atmosfera bucolica da tableau vivant, il cui frame iniziale riporta a un vero e proprio déjeuner sur l`herbe doveè disteso sul prato insieme ad eteree ninfe rurali tra fiori, conigli bianchi, ceste die bottiglie di champagne.Protagonista con ...

Nelsi sente menzionare anche The Machine , una sorta di società segreta della University of Alabama, che è stata a sua volta protagonista di un documentarionel 2022, dal titolo Machine:...Il singolo èper la label Ondesonore Records ed è distribuito da Artist First . La ... I suoi testi sono personali e carichi di un'energia che, nei, si traduce coreografie e segmenti di ...Nel primo capitolo,nel 2021, la coppia aveva portato sul piccolo schermo l'attesa per la ... così come la prima, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Amazon Prime, in 240 Paesi ...

È uscito il video di "Fragole" di Achille Lauro e Rose Villain Agenzia askanews

Il Tempio di Venere, di fronte al Colosseo, è stato il teatro della premiere mondiale di Fast X. In questo video abbiamo intervistato alcuni degli attori presenti sul tappeto rosso.WrestleQuest rimandato, non uscirà a maggio | News | RPG classico, pixel art e wrestling, chi aspettava il mix dovrà pazientare.