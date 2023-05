È ufficiale | Di Maio nominato inviato Ue | quanto guadagna adesso

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 15 maggio 2023) È fatta, Luigi Diha ufficialmente fatto bingo. L’Unione Europa ha dato il via libera finale alla proposta dell’Alto Rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell: Giggino da Pomigliano d’Arco sarà il primospeciale Ue nel Golfo Persico. L’ok alla pratica è arrivato durante le prime battute del Consiglio Affari Sport in corso a Bruxelles. La procedura è stata lunga e tortuosa. Disi è candidato, si dice anche col benestare dell’ex premier Draghi, ha sostenuto i colloqui con una commissione apposita, ha battuto la concorrenza di altri tre candidati risultati idonei e infine ha convinto Borrell. Il quale lo scorso 21 aprile in una lettera lo ha indicato come “il più adatto” al ruolo. Il via libera era già stato formalizzato dal Comitato Politico e di Sicurezza e dai rappresentanti permanenti dei 27 Paesi in ...