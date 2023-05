È la figlia bellissima di una star | avete capito chi è?

Leggi su dilei

(Di lunedì 15 maggio 2023) Pelle di porcellana, sguardo magnetico e un sorriso splendido. Se a un primo sguardo questa giovane donna vi ricorda qualcuno, date un premio al vostro occhio di lince: si tratta di Mia Threapleton, ladi Kate Winslet. Seguendo le orme della mamma, anche Mia ha studiato recitazione e si dedica a tempo pieno alla sua carriera nel mondo del cinema. Una giovane attrice in erba che, a giudicare dalla sua ultima interpretazione nel film I am Ruth, sembra sulla strada giusta per raccogliere l’eredità delladi Hollywood. Mia Threapleton,d’arte e promettente attrice Classe 2000 e nata a Londra, Mia Honey Threapleton ha soltanto 22 anni ma può già vantare un curriculum di tutto rispetto. La giovane ha deciso di seguire le orme di mamma Kate Winslet e, come lei, ha iniziato presto a studiare ...