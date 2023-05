È in corso lo spoglio per le amministrative

A quattro ore dall'inizio delloha incassato il 70 per cento delle preferenze. 'È stata una ... ha detto Celentano che è stata accolta al comitato didella Repubblica tra abbracci e ...Qui il Movimento Cinque Stelle hainsieme a Unione Popolare, sostenendo Maurizio Mestriner: al momento il risultato è pari a 2.28% lo collocherebbe al di fuori del consiglio comunale. L'uomo di ......03%: i calo di oltre 2 punti 2023 - 05 - 15 19:38:39 Latina, la diretta dello2023 - 05 - ...11:18 La situazione del voto nei 13 Comuni capoluogo La nuova mappa dei sindaci, mentre è inlo ...

Elezioni comunali, la diretta del voto: da Ancora a Brescia, Brindisi e Pisa, le città e lo spoglio in corso Il Riformista

Ancora in corso lo spoglio, ma secondo i primi dati non ufficiali Fiorletta è in netto vantaggio sugli altri sfidanti ...In Toscana, Umbria e nella provincia della Spezia. Alle 15 si chiudono i seggi e si apre lo spoglio……... Sono 33 i comuni che scelgono il nuovo sindaco e il… Leggi ...