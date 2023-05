“È arrivato il momento di farvelo sapere” Arisa | l’annuncio a sorpresa dopo la finale di Amici 22

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ha aspettato ladi22, ma orasembra aver comunicato qualcosa di davvero importante al pubblico. Le voci si sono rincorse per settimane, non trovando però conferme ufficiali. Nemmeno stavolta parliamo di un vero e proprio annuncio della cantante, ma certamente le parole usate in una sua Instagram story sono decisamente forti. E fanno intuire che lei abbia preso una decisione per quanto concerne il suo futuro. La trasmissione22 è stata conquistata da Mattia Zenzola, maaveva voluto dedicare anche un post molto commovente al suo allievo Wax, poi eliminato inda Angelina Mango: “Ora sì che puoi brillare come la stella che illuminava il tuo quartiere quando eri bambino e anche di più. Ho desiderato tante volte di essere come te, è stato bello ...

... in particolare quella destinata ai piccoli della prima infanzia che è ilpiù critico, in ...immensa - dichiarano Asia Maraucci e Luigi Concilio de La Battaglia di Andrea - il risultato...Troppo rischiosa una ricaduta in queldella stagione e all - in sulla fine. Pogba sarà ...contrario ha giocato col Feyenoord e sarebbe entrato prima contro il Leverkusen se non fosse...UN'ECONOMIA IN GINOCCHIO In undi condivisione come quello del Ramadan, la popolazione ... Un aiuto fondamentale èdal Fondo Monetario Internazionale (IMF), che nel dicembre 2022 ha ...

Auto Speed Date: Superbollo, è arrivato il momento di dirsi addio Auto.it

Martedì 16 maggio la Pro Recco ospita Brescia in gara 1 delle finali Scudetto, dove vedere la partita in diretta tv e streaming ...L’intervista all’attaccante giallorosso Tammy Abraham ha realizzato uno shooting fotografico per SWM, a cui ha anche rilasciato un’intervista. Ecco le parole del centravanti della Roma: dal trasferime ...