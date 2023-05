Duplice omicidio Foggia | i funerali della 16enne uccisa dal padre

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – Sono terminati poco fa idi Jessica Malaj, la ragazza di 16 anni,a coltellate a Torremaggiore, in provincia di, dalTaualnt, 45 anni, panettiere di origini albanesi ma residente in Italia. Molte persone hanno partecipato alle esequie che si sono tenute nella chiesa di Gesù Divino Lavoratore. Era presente la mamma Tefta ferita dal marito e uscita dall’ospedale per dare l’ultimo addio alla giovane. Quella notte Talant ha ucciso anche un barista 51enne Massimo De Santis, un vicino di casa, che l’assassino reo confesso riteneva l’amantemoglie. Sarebbe stata Jessica a bloccare ilche però l’ha. Aierano presenti anche numerosi studenti dei licei Classico e Scientifico di ...

Sono terminati poco fa i funerali di Jessica Malaj, la ragazza di 16 anni, uccisa a coltellate a Torremaggiore, in provincia di Foggia, dal padre Taualnt, 45 anni, panettiere di origini albanesi ma ...Sul, il legale della famiglia ipotizza la premeditazione. L'efferatezza del gesto aveva fatto pensare in un primo momento ad un atto d'impulso, ma molto probabilmente, ritengono i ...... il paesino del foggiano da più di una settimana al centro delle cronache dopo ilcommesso dal padre della stessa, Taulant Malaj. I funerali Oltre a familiari, amici e compagni di ...

La madre dimessa dall'ospedale per partecipare alle esequie di Jessica in sedia a rotelle. Anche tanti amici e compagni di scuola per salutare la ragazza ...Sul duplice omicidio, il legale della famiglia ipotizza la premeditazione. L'efferatezza del gesto aveva fatto pensare in un primo momento ad un atto d'impulso, ma molto probabilmente, ritengono i ...