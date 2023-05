Dune 2 promette più combattimenti | più sabbia e molta più Zendaya

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 15 maggio 2023) Da quando è stato confermato che ci sarebbe stato un2, ovvero un sequel del fortunato film di Denis Villeneuve dal romanzo di Frank Herbert, i fan hanno atteso con ansia notizie su cosa aspettarsi dalla seconda parte dell'epica storia fantascientifica. Finora abbiamo ricevuto solo (millesimati) annunci di nuovi cast, poi, di recente, Villeneuve e le star Timothée Chalamet esi sono riuniti al CinemaCon di Las Vegas per fare un po' di luce su: Parte seconda. Se vi siete persi il primo film (come? perché?), ecco un breve promemoria di ciò che è successo: la Casa Atreides è arrivata su Arrakis - un pianeta desertico che è l'unica fonte della spezia, ambita droga psichedelica nonché fonte energetica - ed è stata immediatamente coinvolta in una guerra mortale. C'era anche un verme gigante esi ...