(Di lunedì 15 maggio 2023) Dopo essere state di recente in serie A, in questa stagione le due squadre sono passate da favorite, almeno sulla carta, a fanalino di coda. Sfortunata la guida dei due ex calciatori campioni del mondo del 2006, Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi

...perché si era in piena pandemia (marzo 2020) e vi erano ovvie difficoltà a movimentare ledi ... I gravi indizi di colpevolezza, però, vengono individuati in una di'soffiate' che alla fine di ...A Vicenza, in un comune governato dalla destra nel profondo Nord, noi corriamo per vincere fra... Ad alimentare l'ottimismo sono state legremite che hanno accolto la segretaria Elly Schlein ...... la tournée prodotta da Vivo Concerti che, tra luglio e settembre, illuminerà i festival e lepiù importanti d'Italia. "Siamo reduci dadate sold out a Milano, è stata un'emozione ...

Due piazze nobili precipitate all'inferno: Benevento e Spal ilGiornale.it

Due squadre, due piazze nobili, sono retrocesse in serie C. Parliamo di Benevento e Spal, che ripartiranno dalla terza serie, dalla quale non è mai facile uscire in tempi brevi, anche se glielo ...In vista dell’assemblea di ottobre, i rapporti di forza consigliano prudenza e dialogo. Da un lato, il management della Banca, guidato da Alberto Nagel. Dall’altro i due soci forti, la Delfin della fa ...