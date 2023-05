Dopo una ferita alla testa ha iniziato a vedere il mondo sottosopra | la storia del paziente M

(Di lunedì 15 maggio 2023) Immagina diunin cui il cielo è al posto del prato e il pavimento al posto del soffitto. No, non è una serie tv, né un film di fantascienza ma il caso delM (la sua identità non è nota), uno dei casi più singolari e strani di lesione cerebrale della...

l' incontro con il presidente ucraino Zelensky , in un'intervista trasmessa dal tg di TF1 ... Non chiudo alcuna porta, perché - ha aggiunto - ci possono essere cose intelligenti da fare suparte ...... Ravaglia respinge un tiro di Marin da fuori area, poi Ebuehi e Caputo si disturbano a vicenda sulla ribattuta gettando al ventogrande chance. Pocola mezz'ora è ancora un attento Ravaglia ...aver spopolato in occasione della Festa del papà , vi segnaliamo che su Amazon è tornato un ... ma che include nel proprio manico la bellezza di altri 11 strumenti utili , tra cuipinza,...

Una donna di 88 anni lascia la terapia intensiva dopo la visita del suo cane Didico La Stampa

Il delegato generale della manifestazione respinge le accuse contenute in una lettera dell'attrice Adèle Haenel che cita Polansky, Depardieu e ...Hanno da 13 a 24 anni, vivono in zone degradate di Napoli, Roma e Venezia. Save the Children, Yolk e Forum Disuguaglianze fanno rete con progetti personalizzati ...