Dopo un secolo si torna a fare il bagno nella Senna

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 15 maggio 2023) La Francia mira a investire quasi un miliardo e mezzo di euro per consentire il ritorno delle attività di nuoto nei fiumie Marna. Questo ambizioso obiettivo è stato delineato in vista delle prossime Olimpiadi. Il progetto è stato definito come un piano balneare dalla sindaca di Parigi, Anna Hidalgo, che desidera realizzare il “sogno” precedentemente espresso da Jacques Chirac durante il suo mandato come sindaco nel 1990. Introduzione del divieto di balneazione Il divieto di balneazioneè stato introdotto negli anni ’20 delscorso. In quel periodo, Parigi era in piena espansione industriale e il fiume era gravemente inquinato. Gli scarichi industriali e domestici non trattati causavano gravi problemi di igiene e sicurezza per coloro che si avventuravano nelle sue acque. Di conseguenza, sono ...