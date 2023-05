... proprietario dellla squadra di calcio Real Aversa, che gioca in serie D,la partita contro il ... Abbiamo deciso di mandare inla squadra direttamente nella città di Ragusa, in un noto ...... la cui Maglia Rosa (e favorito numero) Remco Evenepoel, risultata positivala cronometro ... La Soudal Quick Step ha deciso per ildel campione del mondo (asintomatico) classe 2000, in ...Ho aspettato due anni:ilho recuperato i mesi di scuola persi e preso il diploma al liceo sportivo. Poi di nuovo i casting, senza aspettative. Invece eccomi qui'. Cosa farà con i 150 ...

Dopo il ritiro di Evenepoel il Giro d’Italia riparte tra sospetti e mascherine Il Sole 24 ORE

Il ritiro diventa una maratona ... Ad esempio che ieri siamo tornati ad un totale di 300 positivi, dopo essere scesi sotto i cento. Scherzi da Covid ma dopo sedici mesi ci sarebbero anche venuti a ...Dopo il beffardo epilogo della cronometro di Cesena, in cui ha perso la vittoria di tappa per un solo secondo, Geraint Thomas ha usufruito del ritiro di Remco Evenepoel (in seguito alla positività al ...