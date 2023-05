Domani allerta meteo rossa in Emilia Romagna | arancione in Campania

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – Continua l’ondata di maltempo sull’Italia:, martedì 16 maggio, su quasi tutta la Regione, con scuole chiuse in diversi comuni, compresa Bologna. Continuerà quindi anche, fino alle 21.00, l’sullaIN– L’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpaehanno emanato un nuovo bollettino di rischio per criticità idraulica che interessa anche il territorio della Bassa. Dalle prime ore di martedì 16 maggio un intenso vortice depressionario ...

In ragione dell'gialla, diramata dalla Protezione civile regionale a partire dalle ore 21 di oggi lunedì 15 maggio fino alle ore 21 dimartedì 16 maggio e che per la zona 4 (ossia Alta Irpinia e Sannio)...Continua l'ondata di maltempo sull'Italia:meteo rossa, martedì 16 maggio, su quasi tutta la Regione Emilia Romagna, con scuole chiuse in diversi comuni, compresa Bologna. Continuerà quindi anche, fino alle 21.00, l'...15 maggio 2023 - Il Comune di Cesena informa che a seguito dell'rossa (bollettino din. 061/2023) diramata dall'Agenzia di Protezione Civile regionale per criticità meteo ..., ...

Continua l’ondata di maltempo sull’Italia: allerta meteo rossa domani, martedì 16 maggio, su quasi tutta la Regione Emilia Romagna, con scuole chiuse in diversi comuni, compresa Bologna. Continuerà ...Sarà un’altra giornata di maltempo con la Protezione Civile che ha diffuso un’allerta meteo di colore rosso per rischio idraulico su alcune ...